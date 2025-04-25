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«Реал» хочет отстранения Фуэртеса, назначенного на ВАР в финале Кубка Испании, после его слов о клубном ТВ. RFEF не собирается менять никого из судей

«Реал» хочет замены арбитра ВАР, назначенного на финал Кубка Испании.

Финальный матч турнира между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 26 апреля.

Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес ранее пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала». Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».  

По данным Marca, после слов Гонсалеса «Реал Мадрид» надеется, что испанская федерация примет решение о замене арбитра ВАР. В клубе считают, что после сказанного он не может принимать решения беспристрастно.

Ранее сообщалось, что в «Мадриде» также надеются на отстранение главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который заплакал, говоря критике со стороны телевидения «Реала».

Однако как сообщает COPE, Федерация футбола Испании считает нецелесообразным изменение судейского состава на финал Кубка.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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Пабло Гонсалес Фуэртес
Федерация футбола Испании
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