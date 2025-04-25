Головин говорил партнерам об усталости и желании уйти из «Монако». Хавбек упомянул возможность возвращения в Россию (L’Équipe)
Александр Головин задумывается об уходе из «Монако».
Об этом сообщает L’Équipe.
По данным издания, в последние недели полузащитник не скрывал от нескольких партнеров по команде «определенную усталость желание переехать в другие страны», несмотря на продление его контракта до 2029 года.
В частности, футболист упомянул возможность возвращения в Россию.
Однако окружение игрока опровергло эту информацию: «Александр хочет играть в «Монако». Он любит этот клуб, он хочет стать чемпионом Франции с «Монако», играть в Лиге чемпионов. Он не думает об уходе».
Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 19 матчей в Лиге 1 и забил три гола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
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