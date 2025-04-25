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Глава Ла Лиги про Переса и «Реал»: «Он не протестует, а давит, не жалуется, а угрожает, он не хочет улучшать футбол, а хочет свою игру. Ему не нравится Тебас, потому что тот не делает, что он хочет»

Хавьер Тебас жестко раскритиковал «Реал» и Флорентино Переса.

«Это не футбол, а управление властью.

Ему (вероятно, речь о Пересе – Спортс”) не нравится Тебас, потому что он не делает то, что хочет. Ему не нравится [глава УЕФА] Чеферин, потому что он не делает то, что хочет. Ему не нравится [глава RFEF] Лусан, потому что он не делает то, что хочет.

Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что он хочет. Они не хотят прогресса в реформе судейства, потому что это не то, чего он хочет.

И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны ТВ «Реала», он отвечает так, как умеет: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не явится на финал.

Он не протестует, а давит. Он не жалуется, а угрожает. Он не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет свой футбол.

И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему», – написал президент Ла Лиги.

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

«Реал» недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустит ужин с представителями RFEF.

«Реал» хочет отстранения Фуэртеса, назначенного на ВАР в финале Кубка Испании, после его слов о клубном ТВ. RFEF не собирается менять никого из судей

«Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании. Клуб ошеломлен слезами арбитра на пресс-конференции (COPE)

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Хавьера Тебаса в X
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