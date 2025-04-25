Агаларов на 101-й не забил пенальти «Краснодару» при счете 2:3 после игры рукой Кайо. Агкацев отбил удар и получил травму пальца
Махачкалинское «Динамо» упустило шанс сравнять счет в игре с «Краснодаром».
На 100-й минуте «Динамо» получило право на пенальти за игру рукой защитника Кайо. Судья Артем Чистяков сперва не увидел нарушения, но после подсказки ВАР изучил повтор и указал на точку.
На 101-й форвард Гамид Агаларов не смог переиграть Станислава Агкацева. Голкипер отбил удар с пенальти и получил повреждение пальца.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
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