Агаларов на 101-й не забил пенальти «Краснодару» при счете 2:3 после игры рукой Кайо. Агкацев отбил удар и получил травму пальца

Махачкалинское «Динамо» упустило шанс сравнять счет в игре с «Краснодаром».

На 100-й минуте «Динамо » получило право на пенальти за игру рукой защитника Кайо . Судья Артем Чистяков сперва не увидел нарушения, но после подсказки ВАР изучил повтор и указал на точку.

На 101-й форвард Гамид Агаларов не смог переиграть Станислава Агкацева . Голкипер отбил удар с пенальти и получил повреждение пальца.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.