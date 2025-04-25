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ТВ «Реала» после высказываний судей финала Кубка: «Футбол станет чище, когда нынешних арбитров не будет. Наши действия подпадают под свободу выражения мнений»

ТВ «Реала» выступило с заявлениями после слов судей финала Кубка Испании.

Перед матчем на пресс-конференции главный арбитр встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело».

Сообщалось, что «Реал» хочет отстранения Бенгоэчеа от судейства финала Кубка Испании против «Барселоны». Клуб ошеломлен слезами арбитра. 

В ходе пресс-конференции судей перед матчем арбитр на ВАР Гонсалес Фуэртес заявил, что испанские арбитры входят в число лучших в мире. Также он высказался о клубном телевидении «Мадрида»: «Больше не собираемся терпеть это. Мы начнем принимать более серьезные меры, скоро услышите».

«Любопытно слышать такие заявления, когда ни один испанский арбитр не был назначен на клубный чемпионат мира. И это не мнение, а объективный факт. То же самое происходило и на финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Видимо, это о чем-то говорит. Видимо, считают, что уровень испанского судейства ниже нуля.

Как такое возможно, что Де Бургос Бенгоэчеа, который является международным арбитром с 2017 года, до сих пор не судил ни одного важного матча?» – заявили ведущие клубного канала. 

Также была высказана претензия по поводу того, что во время выступления арбитров финала не прозвучало ни одного вопроса о деле Негрейры.

«Футбол станет чище, когда их [нынешних арбитров] не будет. А справедливости станет больше, когда производство телетрансляций будет свободно от влияния «Барселоны».

То, что делает ТВ «Реала», подпадает под свободу выражения мнений. Комитет арбитров не должен указывать, какие видео может делать то или иное СМИ», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoсудьи
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Пабло Гонсалес Фуэртес
logoКубок Испании
logoБарселона
Real Madrid TV
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