НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» примет «Бостон», «Миннесота» сыграет с «Лейкерс»

Сегодня, 26 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА.

Серии переместились на арены команд с нижним посевом. «Орландо » попробует воспользоваться отсутствием ключевых игроков «Бостона ». «Миннесота » постарается выйти вперед в серии с «Лейкерс ».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 2-0.

«Индиана » ведет в серии – 2-0.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.