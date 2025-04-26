НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» примет «Бостон», «Миннесота» сыграет с «Лейкерс»
Сегодня, 26 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА.
Серии переместились на арены команд с нижним посевом. «Орландо» попробует воспользоваться отсутствием ключевых игроков «Бостона». «Миннесота» постарается выйти вперед в серии с «Лейкерс».
Первый раунд
«Бостон» ведет в серии – 2-0.
«Индиана» ведет в серии – 2-0.
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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