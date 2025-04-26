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НБА. Первый раунд плей-офф. «Орландо» примет «Бостон», «Миннесота» сыграет с «Лейкерс»

Сегодня, 26 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА.

Серии переместились на арены команд с нижним посевом. «Орландо» попробует воспользоваться отсутствием ключевых игроков «Бостона». «Миннесота» постарается выйти вперед в серии с «Лейкерс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 2-0.

«Индиана» ведет в серии – 2-0.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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