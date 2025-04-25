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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Махачкалы», матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА пройдут в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 26-го тура.

В пятницу «Краснодар» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

В субботу московское «Динамо» примет «Зенит», «Локомотив» встретится на выезде с «Ростовом», «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА.

В воскресенье «Рубин» проведет домашний матч с «Факелом».

Чемпионат России

26-й тур

Премьер-лига. 26 тур
25 апреля 16:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Не начался
-xG-
Краснодар
Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 11:00, ВТБ Арена
Динамо
Не начался
-xG-
Зенит
Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 11:00, Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Не начался
-xG-
Ахмат
Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 13:30, Ростов Арена
Ростов
Не начался
-xG-
Локомотив
Премьер-лига. 26 тур
26 апреля 16:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
-xG-
ЦСКА
Премьер-лига. 26 тур
27 апреля 11:00, Самара-Арена
Крылья Советов
Не начался
-xG-
Оренбург
Премьер-лига. 26 тур
27 апреля 13:30, Арена Химки
Химки
Не начался
-xG-
Акрон
Премьер-лига. 26 тур
27 апреля 16:00, Ак Барс Арена
Рубин
Не начался
-xG-
Факел

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoДинамо Махачкала
logoАхмат
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoЛокомотив
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
logoКраснодар
logoКрылья Советов
logoРубин
logoХимки
logoОренбург
logoАкрон
logoФакел
logoСпартак
logoЦСКА
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