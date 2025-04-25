Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Махачкалы», матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА пройдут в субботу
В Мир РПЛ пройдут матчи 26-го тура.
В пятницу «Краснодар» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».
В субботу московское «Динамо» примет «Зенит», «Локомотив» встретится на выезде с «Ростовом», «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА.
В воскресенье «Рубин» проведет домашний матч с «Факелом».
Чемпионат России
26-й тур
25 апреля 16:30, Анжи-Арена
Не начался
-xG-
26 апреля 11:00, ВТБ Арена
26 апреля 11:00, Стадион Нижний Новгород
26 апреля 13:30, Ростов Арена
26 апреля 16:30, Лукойл Арена
27 апреля 11:00, Самара-Арена
Не начался
-xG-
27 апреля 13:30, Арена Химки
27 апреля 16:00, Ак Барс Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости