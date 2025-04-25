Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Махачкалы», матчи «Динамо» – «Зенит» и «Спартак» – ЦСКА пройдут в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 26-го тура.

В пятницу «Краснодар » сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

В субботу московское «Динамо » примет «Зенит », «Локомотив » встретится на выезде с «Ростовом », «Спартак » сразится в дерби с ЦСКА .

В воскресенье «Рубин » проведет домашний матч с «Факелом ».

Чемпионат России

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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