890-й гол Овечкина, «Зенит» разгромил «Рубин» под комментарий Орлова, «Спартак» потерял очки, «Краснодар» лидирует, «Металлург» уступает «Авангарду» 0-3, победы «Барсы» и «Сити» и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ – 4:0! Грицаенко удалили на 55-й, у Луиса Энрике две голевых передачи, Гонду забил через 5 минут после выхода на замену вместо Соболева, у самого Александра по прежнему 0+0 за «Зенит» в РПЛ. На второй тайм петербуржцы вышли с одним игроком из России в составе – вратарем Латышонком. Глушенков травмировал запястье, но считает , что перелома нет.

Возможно, на игру «Зенита» повлияло возвращение Геннадия Орлова к комментированию футбола. Перед игрой комментатора поздравили с 80-летием. Главные моменты камбэка – здесь .

«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – 0:0. Ливай Гарсия идет по графику Соболева – 0+0 за 5 матчей в клубе.

«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне – 5:0 над «Факелом». После матча «Факел» объявил об отставке тренера Дмитрия Пятибратова. «Быки» лидируют в РПЛ с 49 очками после 22 туров, «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5.

2. «Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина и повел в серии 3-0. «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» (2:3 2ОТ, счет в серии – 1-2), ЦСКА победил минское «Динамо» (4:1, счет в серии – 1-2), «Северсталь» проиграла «Спартаку» (0:1, счет в серии – 0-3).

3. НХЛ. Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось всего четыре. Этой шайбы и двух передач Овечкина не хватило, чтобы «Вашингтон» обыграл «Баффало» – поражение со счетом 5:8.

«Юта» победила «Чикаго» (5:2) благодаря голу и передаче Сергачева. Гол Орлова принес «Каролине» победу над «Айлендерс» (6:4). Все результаты дня – здесь .

4. «Барселона» разнесла «Жирону» в 29-м туре Ла Лиги – 4:1. Левандовски оформил дубль. Команда Флика не проигрывает 20 матчей подряд и лидирует в чемпионате. Все результаты тура можно изучить здесь .

5. «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Борнмут» – 2:1. Холанд забил 30-й гол в сезоне, но травмировался и покинул стадион на костылях . В другом четвертьфинале «Астон Вилла» разгромила «Престон» (3:0). В 1/2 финала «Сити» сыграет с «Ноттингем Форест», «Вилла» – с «Кристал Пэлас».

6. Новак Джокович проиграл Якубу Меньшику в финале теннисного турнира в Майами и не смог взять 100-й титул в карьере. Для 19-летнего чеха выигранный турнир стал первым .

Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали чемпионками в парном турнире у женщин.

7. НБА. «Кливленд» победил «Клипперс», 33 очка Грина помогли «Хьюстону» взять верх над «Финиксом» и другие результаты .

8. «Наполи» одолел «Милан» в 30-м туре Серии А благодаря 400-му голу в карьере Лукаку – 2:1. «Интер» обыграл «Удинезе» (2:1), «Аталанта» проиграла «Фиорентине» (0:1). «Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 30 туров, «Аталанту» – на 9, «Ювентус» – на 12, «Милан» – на 20.

9. Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классикой в финале Кубка России по лыжным гонкам, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й. Среди женщин лучшей в «разделке» стала Терентьева, Кулешова – 2-я, Непряева – 3-я.

10. Анастасия Халили выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону, Егорова – 2-я, Казакевич – 3-я. У мужчин победил Смольский, Серохвостов – 2-й, Мухамедзянов – 3-й.

11. Хавбек «Ахмата» Уткин стал мусульманином. Россиянин поменял вероисповедание несколько месяцев назад, утверждает Sport Baza.

12. Экс-жена Матвея Сафонова требует от вратаря «ПСЖ» 3 млн рублей – издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Анастасия подала новый иск в суд.

13. Единая лига ВТБ. «Зенит» победил ЦСКА и поднялся на 1-е место в турнирной таблице, «Уралмаш» выиграл у «Енисея».

14. Ассист Чалова принес ПАОК волевую победу над АЕК – 3:2. Клуб из Салоник уступал 0:2 к 57-й минуте, Оздоев провел полный матч.

15. Вратарь «Реала» Андрей Лунин после матча «Мадрида» сказал «мы должны побеждать без посторонней помощи». Затем украинец написал: «Неправильно пользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским».

16. Фанаты «Зенита» ушли с матча второй команды из-за того, что полиция на секторе запретила согласованный перфоманс, несколько человек задержали. На входе был долгий досмотр.

Цитаты дня .

Семак о том, что «Зенит» вышел на 2-й тайм с «Рубином» с одним игроком из России: «Что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то?»

Фетисов о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Значит, так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину . Претензии не к ней, а к родителям»

Александр Касперович: «У нас в биатлоне абсолютно нет дисциплины. Нужно больше работать, вернуться к старой методике советских времен »

Илья Авербух: «Выступления Медведевой и Загитовой в лучшей форме интереснее и сильнее, чем у лидера на ЧМ в Бостоне»

Медведев о 100-летии «Зенита»: «Футболисты знают, за какой клуб играют, это не просто галочка в календаре. 100 лет в жизни бывает один раз, как и 18 »

Артига заявил, что Ямаль знает о «Химках», и допустил, что вингер «Барсы» прилетит в Россию на их матч: «Я рассказывал ему о клубе. Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев »