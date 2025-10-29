Задержаны еще двое подозреваемых по делу о попытке похищения Андрея Мостового: «Один из них предлагал остальным денежное вознаграждение»

Задержаны еще двое подозреваемых по делу Андрея Мостового.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита » попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера ЗакСа Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Задержаны четверо исполнителей в возрасте от 20 до 21 года – утверждалось, что подозреваемые являются студентами Морской академии в Санкт-Петербурге, организатор попытки похищения – студент-второкурсник. Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу на 2 месяца четверых обвиняемых.

На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

«Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека), п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой) задержаны еще двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Ранее по ходатайству следователя четверым мужчинам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.

23 октября фигуранты, распределив роли между собой, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к потерпевшему насилие, попытались его похитить. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как потерпевший оказал активное сопротивление, а также ему помог знакомый и они убежали.

Позже они совершили похищение другого мужчины и требовали перевести им 10 миллионов рублей за освобождение.

Следователи СК России допросили задержанных. В ходе проведения следственных действий они признали свою вину, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается», – заявили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу.

