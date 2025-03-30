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Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева, Сорина, Кулешова, Ступак, Непряева выступят в классической «разделке» на 10 км

Терентьева, Сорина, Ступак, Непряева пробегут гонку финала Кубка России на 10 км.

Лыжная «разделка» классикой пройдет 30 марта.

ФосАгро Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

8-й этап (финал)

Апатиты

Женщины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте «Матч ТВ».

Старт-лист 

1. Юлия Ступак

2. Наталья Крамаренко

10. Лариса Рясина

14. Анастасия Фалеева

15. Лидия Горбунова

16. Алена Баранова

18. Евгения Крупицкая

19. Алиса Жамбалова

23. Христина Мацокина

26. Татьяна Сорина

27. Екатерина Смирнова

28. Елизавета Маслакова

30. Арина Каличева

33. Алина Пеклецова

34. Ольга Сергеева

35. Анастасия Кулешова

37. Елизавета Пантрина

39. Дарья Непряева

40. Наталья Терентьева

Полный старт-лист – здесь.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
результаты
logoКубок России
гонка 10 км (жен)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Лариса Рясина
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoАлиса Жамбалова
Екатерина Смирнова
logoДарья Непряева
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoХристина Мацокина
Алина Пеклецова
logoЕвгения Крупицкая
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Елизавета Маслакова
Наталья Крамаренко
logoАлена Баранова
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoАнастасия Фалеева
Арина Каличева
Ольга Сергеева
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