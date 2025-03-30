Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева, Сорина, Кулешова, Ступак, Непряева выступят в классической «разделке» на 10 км
Терентьева, Сорина, Ступак, Непряева пробегут гонку финала Кубка России на 10 км.
Лыжная «разделка» классикой пройдет 30 марта.
ФосАгро Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
8-й этап (финал)
Апатиты
Женщины
10 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Юлия Ступак
2. Наталья Крамаренко
10. Лариса Рясина
14. Анастасия Фалеева
15. Лидия Горбунова
16. Алена Баранова
18. Евгения Крупицкая
19. Алиса Жамбалова
23. Христина Мацокина
26. Татьяна Сорина
27. Екатерина Смирнова
28. Елизавета Маслакова
30. Арина Каличева
33. Алина Пеклецова
34. Ольга Сергеева
35. Анастасия Кулешова
37. Елизавета Пантрина
39. Дарья Непряева
40. Наталья Терентьева
Полный старт-лист – здесь.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости