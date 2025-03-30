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  • У Ливая 0+0 за 5 матчей в «Спартаке». Купленного за 20 млн евро форварда заменили на 72-й минуте матча с «Ахматом»
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У Ливая 0+0 за 5 матчей в «Спартаке». Купленного за 20 млн евро форварда заменили на 72-й минуте матча с «Ахматом»

У Ливая Гарсии 0+0 за 5 матчей в «Спартаке».

27-летнего нападающего из Тринидада и Тобаго заменили на Пабло Солари на 72-й минуте матча с «Ахматом» в 22-м туре Мир РПЛ (0:0, второй тайм).

Ливая купили прошлой зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.

За пять матчей в составе «Спартака» во всех турнирах Гарсия пока не отметился результативными действиями. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛивай Гарсия
logoАхмат
logoПабло Солари
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