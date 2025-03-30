У Ливая 0+0 за 5 матчей в «Спартаке». Купленного за 20 млн евро форварда заменили на 72-й минуте матча с «Ахматом»
У Ливая Гарсии 0+0 за 5 матчей в «Спартаке».
27-летнего нападающего из Тринидада и Тобаго заменили на Пабло Солари на 72-й минуте матча с «Ахматом» в 22-м туре Мир РПЛ (0:0, второй тайм).
Ливая купили прошлой зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.
За пять матчей в составе «Спартака» во всех турнирах Гарсия пока не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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