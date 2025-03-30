Орлов прокомментирует игру «Зенита» и «Рубина» на «Матч ТВ». В 2019-м его отстранили от комментирования футбола

Геннадий Орлов прокомментирует матч «Зенита» впервые после долгого перерыва.

«Зенит» сегодня примет «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру, которую покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», будут комментировать Геннадий Орлов и Михаил Крестинин, Павел Богданов будет работать у поля.

Напомним, в августе 2020 года журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил , что Орлов отстранен от комментирования футбола на «Матч ТВ» с декабря 2019 года. В январе 2021-го сам комментатор заявил об отстранении: «Я не вписываюсь в их представления о современном репортаже».