Орлов прокомментирует игру «Зенита» и «Рубина» на «Матч ТВ». В 2019-м его отстранили от комментирования футбола
Геннадий Орлов прокомментирует матч «Зенита» впервые после долгого перерыва.
«Зенит» сегодня примет «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 19:30 по московскому времени.
Игру, которую покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», будут комментировать Геннадий Орлов и Михаил Крестинин, Павел Богданов будет работать у поля.
Напомним, в августе 2020 года журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, что Орлов отстранен от комментирования футбола на «Матч ТВ» с декабря 2019 года. В январе 2021-го сам комментатор заявил об отстранении: «Я не вписываюсь в их представления о современном репортаже».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
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