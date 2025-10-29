У Робиньо нет привилегий в тюрьме: «Рацион, режим сна – все такое же, как у других заключенных. Нам разрешают играть в футбол в свободное от работы воскресенье»
Напомним, в 2024 году бывший форвард «Милана» и «Реала» был приговорен к 9 годам лишения свободы за участие в групповом изнасиловании. После ареста в Бразилии он отбывает наказание в тюрьме Тремембе.
Экс-футболист высказался об условиях содержания в видеоролике, опубликованном общественным советом Таубате, некоммерческой организацией, созданной для поддержки судебной системы в регионе.
«Мой рацион, мой режим сна – все это такое же, как у других заключенных. Я никогда не ел никакой другой пищи, ко мне никогда не относились по-другому. Когда приходит моя очередь работать, я делаю здесь все то же, что и все остальные заключенные. Когда мы хотим поиграть в футбол, нам разрешают это делать в свободное от работы воскресенье.
Я никогда не получал никаких привилегий. Свидания назначаются по субботам или воскресеньям. Когда моя жена приходит не одна, она приходит с моими детьми. Посещение и лечение одинаковое для всех. Распространяемая ложь о том, что у меня лидерская роль, что у меня психологические проблемы, необоснованна. У меня никогда этого не было, мне никогда не приходилось принимать лекарства, слава Богу.
Несмотря на трудности пребывания в исправительном учреждении, слава Богу, у меня всегда было все в порядке с головой, и я делаю все, что могут делать все заключенные», – сказал Робиньо.
Робиньо в тюрьме участвует в матчах убийц против насильников в качестве тренера. Число посетителей учреждения выросло на 30% из-за желания увидеть экс-игрока сборной Бразилии