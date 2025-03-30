Матч окончен
«Спартак» не смог обыграть «Ахмат» на выезде – 0:0. Москвичи не забили впервые после зимней паузы
«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Деяна Станковича не забила впервые после зимней паузы.
Премьер-лига. 22 тур
30 марта 13:30, Ахмат-Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости