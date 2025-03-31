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  • Артига заявил, что Ямаль знает о «Химках», и допустил, что вингер «Барсы» прилетит в Россию на их матч: «Я рассказывал ему о клубе. Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев»
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Артига заявил, что Ямаль знает о «Химках», и допустил, что вингер «Барсы» прилетит в Россию на их матч: «Я рассказывал ему о клубе. Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев»

Франк Артига заявил, что Ламин Ямаль осведомлен о клубе «Химки».

Вы выкладывали фотографию с Ямалем. Знает ли он о клубе «Химки» и следит ли за результатами?

– Да, конечно. Я ему рассказывал о «Химках». Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев.

Возможно, Ямаль прилетит в Россию на ваш матч?

– Это возможно, – сказал главный тренер «Химок» Франк Артига, ранее работавший в структуре «Барселоны».

Тренер «Химок» Артига посетил базу «Барсы» и сфотографировался с Ямалем  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
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