Артига заявил, что Ямаль знает о «Химках», и допустил, что вингер «Барсы» прилетит в Россию на их матч: «Я рассказывал ему о клубе. Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев»
Франк Артига заявил, что Ламин Ямаль осведомлен о клубе «Химки».
– Вы выкладывали фотографию с Ямалем. Знает ли он о клубе «Химки» и следит ли за результатами?
– Да, конечно. Я ему рассказывал о «Химках». Но у нас есть свой Ямаль – Бакаев.
– Возможно, Ямаль прилетит в Россию на ваш матч?
– Это возможно, – сказал главный тренер «Химок» Франк Артига, ранее работавший в структуре «Барселоны».
Тренер «Химок» Артига посетил базу «Барсы» и сфотографировался с Ямалем
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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