Матч окончен
«Зенит» разгромил «Рубин» – 4:0! У Кассьерры 1+1, Энрике сделал два ассиста, Грицаенко удалили, у Глушенкова и Нино травмы
«Зенит» крупно обыграл «Рубин» (4:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме два игрока «Зенита» травмировались: Нино заменили из-за столкновения головами с Игором Вуячичем, а Максим Глушенков повредил запястье.
На 51-й Лусиано Гонду, вышедший на замену в перерыве, открыл счет. На 54-й Алексей Грицаенко получил вторую желтую и был удален. На 59-й Густаво Мантуан забил с паса Луиса Энрике. На 73-й забил Матео Кассьерра (ему ассистировал Энрике), на 74-й – Андрей Мостовой с паса Кассьерры.
Премьер-лига. 22 тур
30 марта 16:30, Стадион Санкт-Петербург
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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