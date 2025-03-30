«Зенит» разгромил «Рубин» – 4:0! У Кассьерры 1+1, Энрике сделал два ассиста, Грицаенко удалили, у Глушенкова и Нино травмы

«Зенит» крупно обыграл «Рубин» (4:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме два игрока «Зенита» травмировались: Нино заменили из-за столкновения головами с Игором Вуячичем, а Максим Глушенков повредил запястье.

На 51-й Лусиано Гонду, вышедший на замену в перерыве, открыл счет. На 54-й Алексей Грицаенко получил вторую желтую и был удален. На 59-й Густаво Мантуан забил с паса Луиса Энрике. На 73-й забил Матео Кассьерра (ему ассистировал Энрике), на 74-й – Андрей Мостовой с паса Кассьерры.

Премьер-лига. 22 тур 30 марта 16:30, Стадион Санкт-Петербург Зенит Завершен 4 - 0 3.01 xG 0.1 Рубин Матч окончен 88’ Зотов Барриос Горшков 83’ Мостовой

74’ Кассьерра

73’ Педро Мостовой 70’ Мантуан Мимович 70’ 70’ Рожков Безруков 68’ Шабанхаджай Чумич 63’ Ходжа Зотов 63’ Иву Ашурматов Мантуан

59’ 56’ Вада Иванов 56’ Чуни Йочич 54’ Грицаенко Гонду

51’ Глушенков Кассьерра 46’ Соболев Гонду 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +1’ Грицаенко Мантуан 35’ Нино Алип 14’ Зенит Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Мантуан, Вендел, Барриос, Соболев, Глушенков, Луис Энрике, Педро, Адамов, Кержаков, Алип, Чистяков, Горшков, Мимович, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Зделар, Кассьерра, Гонду Запасные: Педро, Ахметов, Ерохин, Барриос, Мантуан, Зделар, Глушенков, Адамов, Соболев, Нино, Кержаков, Чистяков 1 тайм Рубин: Ставер, Рожков, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Ходжа, Иву, Вада, Чуни, Шабанхаджай, Корец, Нигматуллин, Ашурматов, Апшацев, Безруков, Иванов, Йочич, Васильев, Зотов, Чумич, Мукба, Тахери Запасные: Педро, Ахметов, Ерохин, Барриос, Мантуан, Зделар, Глушенков, Адамов, Соболев, Нино, Кержаков, Чистяков

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