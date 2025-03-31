Майами (ATP). Финал. Джокович проигрывает Меньшику
Новак Джокович и Якуб Меньшик играют в финале в Майами.
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Miami Open
Майами, США
19 – 30 марта 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 11 255 53 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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