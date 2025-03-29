Матч окончен
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом», «Барселона» сыграет с «Жироной» в воскресенье
В Ла Лиге проходят матчи 29-го тура.
В субботу «Атлетико» сыграл вничью в гостях у «Эспаньола» (1:1), «Реал» принимает «Леганес».
В воскресенье «Барселона» встретится с «Жироной», «Атлетик» – с «Осасуной».
Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Лас-Пальмас».
Чемпионат Испании
29-й тур
29 марта 13:00, Реале Арена
Завершен
2 - 1
1.23xG1.02
29 марта 15:15, RCDE Стэдиум
29 марта 17:30, Мендисорроса
Завершен
0 - 2
2.06xG0.95
29 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Второй тайм
2 - 2
5xG1.45
0′
30 марта 12:00, Колисеум Альфонсо Перес
Не начался
-xG-
30 марта 14:15, Олимпик Льюис Компанис
30 марта 19:00, Бенито Вильямарин
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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