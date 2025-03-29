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Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом», «Барселона» сыграет с «Жироной» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 29-го тура.

В субботу «Атлетико» сыграл вничью в гостях у «Эспаньола» (1:1), «Реал» принимает «Леганес». 

В воскресенье «Барселона» встретится с «Жироной», «Атлетик» – с «Осасуной». 

Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Лас-Пальмас». 

Чемпионат Испании

29-й тур

Ла Лига. 29 тур
29 марта 13:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 1
1.23xG1.02
Вальядолид
Матч окончен
Серхио Гомес
90’
+7’
90’
+3’
  Латаса
83’
Санчес   Арну
Оласагасти   Туррьентес
82’
Кубо   Daniel Díaz Gándara
81’
76’
Мартин   Чуки
76’
Моро   Мачис
Траоре   Арамбуру
73’
Ойарсабаль   Марьескуррена
73’
  Серхио Гомес
68’
68’
Торрес
Марин   Сучич
67’
62’
Юрич   Гриллич
62’
Амалла   Силла
Марин
58’
51’
Амалла
48’
Санчес
2тайм
Перерыв
  Ойарсабаль
23’
Реал Сосьедад
Ремиро, Хави Лопес, Элустондо, Субельдия, Траоре, Субименди, Серхио Гомес, Марин, Оласагасти, Кубо, Ойарсабаль, Марреро, Фрага, Одриосола, Муньос, Арамбуру, Мартин, Туррьентес, Сучич, Марьескуррена, Марчаль, Daniel Díaz Gándara
Запасные: Мартин, Оласагасти, Одриосола, Марчаль, Траоре, Марреро, Марин, Ойарсабаль, Муньос, Кубо, Фрага
1тайм
Вальядолид:
Рафус, Азну, Торрес, Санчес, Перес, Мартин, Юрич, Амалла, Санчес, Моро, Латаса, Андре Феррейра, Озкаджар, Джемерт, Кандела, Никичер, Гриллич, Ануар, Чуки, Силла, Мачис, Ндиайе, Арну
Запасные: Мартин, Оласагасти, Одриосола, Марчаль, Траоре, Марреро, Марин, Ойарсабаль, Муньос, Кубо, Фрага
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Ла Лига. 29 тур
29 марта 15:15, RCDE Стэдиум
Эспаньол
Завершен
1 - 1
1.15xG0.49
Атлетико
Матч окончен
90’
+1’
Хименес
Пуадо   Агуадо
90’
+1’
Гонсалес   Калеро
84’
81’
Галлахер   Рикельме
81’
Аспиликуэта   Рейнилду
Фернандес   Милья
78’
Велис
73’
  Пуадо
71’
64’
Серлот   Альварес
64’
Симеоне   Молина
Крал   Экспосито
62’
Каррерас   Рока
62’
46’
Лино   Де Поль
Лосано   Велис
46’
2тайм
Перерыв
38’
  Аспиликуэта
28’
Ле Норман   Хименес
Кумбула
21’
Эспаньол
Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес, Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Фортуньо, Калеро, Техеро, Инохо, Серджи Гомес, Экспосито, Милья, Агуадо, Велис, Шеддира, Рока
Запасные: Фортуньо, Серджи Гомес, Лосано, Пуадо, Крал, Инохо, Шеддира, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Гонсалес, Техеро
1тайм
Атлетико:
Облак, Аспиликуэта, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Лино, Барриос, Галлахер, Симеоне, Гризманн, Серлот, Муссо, Гомис, Хименес, Молина, Витцель, Галан, Рейнилду, Де Поль, Лемар, Рикельме, Альварес, Белаид
Запасные: Фортуньо, Серджи Гомес, Лосано, Пуадо, Крал, Инохо, Шеддира, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Гонсалес, Техеро
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Ла Лига. 29 тур
29 марта 17:30, Мендисорроса
Алавес
Завершен
0 - 2
2.06xG0.95
Райо Вальекано
Матч окончен
Санчес   Вильялибре
90’
85’
Унаи Лопес   Паласон
Теналья
80’
Жордан   Конечны
78’
78’
Аридане
Моуриньо
77’
70’
Де Фрутос   Балиу
70’
Гарсия   Эмбарба
62’
Баталья
Гуриди   Тони Мартинес
59’
Аленья   Мартин
59’
58’
  Диас
54’
Нтека   Эспино
54’
Трехо   Диас
Кабанес   Висенте
46’
2тайм
Перерыв
42’
Оскар Валентин
36’
Нтека
Кабанес
16’
Жордан
14’
8’
Фернандес
2’
  Сисс
Алавес
Сивера, Санчес, Моуриньо, Абкар, Теналья, Антонио Бланко, Жордан, Аленья, Гуриди, Кабанес, Кике Гарсия, Овоно, Гарсес, Седлар, Диарра, Гевара, Бенавидес, Висенте, Вильялибре, Конечны, Тони Мартинес, Мартин, Новоа
Запасные: Гуриди, Кабанес, Гевара, Новоа, Санчес, Гарсес, Седлар, Аленья, Диарра, Бенавидес, Жордан, Овоно
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Фернандес, Аридане, Рациу, Унаи Лопес, Сисс, Гарсия, Трехо, Де Фрутос, Нтека, Карденас, де лас Сиас, Эспино, Балиу, Оскар Валентин, Гумбау, Паласон, Диас, Это′О, Эмбарба, Гвардиола, де Томас
Запасные: Гуриди, Кабанес, Гевара, Новоа, Санчес, Гарсес, Седлар, Аленья, Диарра, Бенавидес, Жордан, Овоно
Подробнее
Ла Лига. 29 тур
29 марта 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Второй тайм
2 - 2
5xG1.45
0′
Леганес
66’
Неу   Сиссе
65’
Диего Гарсия
Гюлер   Родриго
62’
Браим Диас   Винисиус Жуниор
62’
62’
Хави
Асенсио
62’
  Беллингем
47’
2тайм
Перерыв
41’
  Раба
33’
  Диего Гарсия
  Мбаппе
32’
Реал Мадрид
Лунин, Фран Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Васкес, Камавинга, Модрич, Браим Диас, Беллингем, Гюлер, Мбаппе, Гонсалес, Местре, Алаба, Вальехо, Агуадо, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Эндрик
Запасные: Тчуамени, Местре, Вальехо, Агуадо, Вальверде, Браим Диас, Алаба, Эндрик, Гонсалес, Гюлер
1тайм
Леганес:
Дмитрович, Хави, Настасич, Серхио Гонсалес, Розье, Тапия, Неу, Оскар Родригес, Раба, Хуан Крус, Диего Гарсия, Сориано, Абахас, Альтимира, Саэнс, Сиссе, Брашанац, Лопес, Чикко, де ла Фуэнте, Дук, Мунир, Yan Diomande
Запасные: Тчуамени, Местре, Вальехо, Агуадо, Вальверде, Браим Диас, Алаба, Эндрик, Гонсалес, Гюлер
Подробнее
Ла Лига. 29 тур
30 марта 12:00, Колисеум Альфонсо Перес
Хетафе
Не начался
-xG-
Вильярреал
Ла Лига. 29 тур
30 марта 14:15, Олимпик Льюис Компанис
Барселона
Не начался
-xG-
Жирона
Ла Лига. 29 тур
30 марта 16:30, Месталья
Валенсия
Не начался
-xG-
Мальорка
Ла Лига. 29 тур
30 марта 16:30, Сан-Мамес
Атлетик
Не начался
-xG-
Осасуна
Ла Лига. 29 тур
30 марта 19:00, Бенито Вильямарин
Бетис
Не начался
-xG-
Севилья
Ла Лига. 29 тур
31 марта 19:00, Балаидос
Сельта
Не начался
-xG-
Лас-Пальмас

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoВильярреал
logoРеал Мадрид
logoМальорка
logoОсасуна
logoАтлетико
logoХетафе
logoРайо Вальекано
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logoЛас-Пальмас
logoСевилья
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logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoВальядолид
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logoЛеганес
logoАтлетик
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