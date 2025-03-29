Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Леганес», «Атлетико» сыграл вничью с «Эспаньолом», «Барселона» сыграет с «Жироной» в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 29-го тура.

В субботу «Атлетико » сыграл вничью в гостях у «Эспаньола » (1:1), «Реал » принимает «Леганес ».

В воскресенье «Барселона » встретится с «Жироной», «Атлетик» – с «Осасуной».

Завершится тур в понедельник матчем «Сельта» – «Лас-Пальмас».

Чемпионат Испании

29-й тур

Ла Лига. 29 тур 29 марта 15:15, RCDE Стэдиум Эспаньол Завершен 1 - 1 1.15 xG 0.49 Атлетико Матч окончен 90’ +1’ Хименес Пуадо Агуадо 90’ +1’ Гонсалес Калеро 84’ 81’ Галлахер Рикельме 81’ Аспиликуэта Рейнилду Фернандес Милья 78’ Велис 73’ Пуадо

71’ 64’ Серлот Альварес 64’ Симеоне Молина Крал Экспосито 62’ Каррерас Рока 62’ 46’ Лино Де Поль Лосано Велис 46’ 2 тайм Перерыв 38’ Аспиликуэта

28’ Ле Норман Хименес Кумбула 21’ Эспаньол Гарсия, Ромеро, Кабрера, Кумбула, Эль-Хилали, Гонсалес, Лосано, Пуадо, Крал, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Фортуньо, Калеро, Техеро, Инохо, Серджи Гомес, Экспосито, Милья, Агуадо, Велис, Шеддира, Рока Запасные: Фортуньо, Серджи Гомес, Лосано, Пуадо, Крал, Инохо, Шеддира, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Гонсалес, Техеро 1 тайм Атлетико: Облак, Аспиликуэта, Лангле, Ле Норман, Льоренте, Лино, Барриос, Галлахер, Симеоне, Гризманн, Серлот, Муссо, Гомис, Хименес, Молина, Витцель, Галан, Рейнилду, Де Поль, Лемар, Рикельме, Альварес, Белаид Запасные: Фортуньо, Серджи Гомес, Лосано, Пуадо, Крал, Инохо, Шеддира, Каррерас, Фернандес, Пачеко, Гонсалес, Техеро

Ла Лига. 29 тур 29 марта 17:30, Мендисорроса Алавес Завершен 0 - 2 2.06 xG 0.95 Райо Вальекано Матч окончен Санчес Вильялибре 90’ 85’ Унаи Лопес Паласон Теналья 80’ Жордан Конечны 78’ 78’ Аридане Моуриньо 77’ 70’ Де Фрутос Балиу 70’ Гарсия Эмбарба 62’ Баталья Гуриди Тони Мартинес 59’ Аленья Мартин 59’ 58’ Диас

54’ Нтека Эспино 54’ Трехо Диас Кабанес Висенте 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Оскар Валентин 36’ Нтека Кабанес 16’ Жордан 14’ 8’ Фернандес 2’ Сисс

Алавес Сивера, Санчес, Моуриньо, Абкар, Теналья, Антонио Бланко, Жордан, Аленья, Гуриди, Кабанес, Кике Гарсия, Овоно, Гарсес, Седлар, Диарра, Гевара, Бенавидес, Висенте, Вильялибре, Конечны, Тони Мартинес, Мартин, Новоа Запасные: Гуриди, Кабанес, Гевара, Новоа, Санчес, Гарсес, Седлар, Аленья, Диарра, Бенавидес, Жордан, Овоно 1 тайм Райо Вальекано: Баталья, Чаваррия, Фернандес, Аридане, Рациу, Унаи Лопес, Сисс, Гарсия, Трехо, Де Фрутос, Нтека, Карденас, де лас Сиас, Эспино, Балиу, Оскар Валентин, Гумбау, Паласон, Диас, Это′О, Эмбарба, Гвардиола, де Томас Запасные: Гуриди, Кабанес, Гевара, Новоа, Санчес, Гарсес, Седлар, Аленья, Диарра, Бенавидес, Жордан, Овоно

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги