Лукаку забил 400-й гол в карьере – в матче с «Миланом»

Лукаку забил 400-й гол в карьере.

Форвард «Наполи » отличился на 19-й минуте матча с «Миланом » в 30-м туре Серии А.

Теперь на счету Лукаку 400 голов во всех турнирах на клубном и международном уровне.

Подробную статистику 31-летнего бельгийца можно найти здесь .