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Лукаку забил 400-й гол в карьере – в матче с «Миланом»

Лукаку забил 400-й гол в карьере.

Форвард «Наполи» отличился на 19-й минуте матча с «Миланом» в 30-м туре Серии А.

Теперь на счету Лукаку 400 голов во всех турнирах на клубном и международном уровне.

Подробную статистику 31-летнего бельгийца можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoРомелу Лукаку
logoСборная Бельгии по футболу
logoМилан
logoсерия А Италия
logoНаполи
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