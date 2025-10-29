Хлусевич рассмотрит уход из «Спартака» зимой из-за нехватки игрового времени. Приоритет – аренда (Metaratings)
Даниил Хлусевич может покинуть «Спартак» зимой.
По информации Metaratings.ru, полузащитник будет рассматривать варианты с переходом в другой клуб из-за нехватки игрового времени. Приоритетным форматом сделки считается аренда.
При этом отмечается, что смена главного тренера может повлиять на перспективы игрока в московской команде.
Контракт Хлусевича со «Спартаком» действует до 2027 года, предложений о продлении не было. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Последние новости