Сычев о том, что «Локо» не продал Батракова в Саудовскую Аравию: «На 100% верное решение. Алексей еще не достиг своего пика, с точки зрения имиджа будет важно продать его в топ-лигу»

Дмитрий Сычев одобрил решение не продавать Алексея Батракова в Саудовскую Аравию.

– «Локомотив» правильно поступил, оставив Алексея Батракова? Были разговоры о щедрых предложениях от саудовских клубов.

– Читал об этом. Батраков еще не достиг своего пика, и в будущем он может стоить дороже. Парень прибавляет, проводит второй сезон даже лучше, чем первый. Алексей окрепнет и будет привлекать к себе еще больше внимания, в том числе со стороны ведущих европейских клубов.

Решение руководства «Локомотива» оставить его – на все сто процентов верное. Да и с точки зрения имиджевой составляющей клубу будет важно продать Батракова не в Саудовскую Аравию, а в одну из команд топ-лиг.

– Не удивляет, что Батраков играет сейчас даже лучше, чем в прошлом сезоне?

– Это говорит только об одном: у парня все в порядке с головой, и вокруг него умные люди. Соблазны всегда есть, но судя по той игре, которую показывает Алексей, он все анализирует и работает над собой.

Мне хочется, чтобы Батраков подольше выступал за «Локомотив». Люди ходят на него, он привлекает новых болельщиков – это то, ради чего и стоит идти в футбол. Молодые ребята должны понимать: они играют не ради того, чтобы накопить на будущее, а чтобы оставить о себе память в сердцах фанатов, – сказал бывший форвард «Локомотива» и сборной России.