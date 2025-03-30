Хавбек «Ахмата» Уткин стал мусульманином. Россиянин поменял вероисповедание несколько месяцев назад (Sport Baza)
Даниил Уткин принял ислам.
Полузащитник «Ахмата» стал мусульманином, сообщает Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.
По данным источника, 25-летний россиянин поменял вероисповедание несколько месяцев назад.
«Ахмат» арендовал Уткина у «Ростова» в сентябре прошлого года до конца сезона-2024/25. Воспитанник «Краснодара» уже выступал за грозненский клуб в сезоне-2021/22.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Уткин провел 19 матчей и отметился голом и голевой передачей. Его подробная статистика здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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