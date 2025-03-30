Лунин после матча «Реала» сказал «мы должны побеждать без посторонней помощи». Затем украинец написал: «Неправильно пользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским»
«Мадрид» дома обыграл «Леганес» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги. Арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес принял несколько спорных решений по ходу игры.
«Я не хочу говорить о решениях судей. Мы должны выигрывать эти матчи без посторонней помощи.
Я имею в виду, что мы должны решать исход матчей, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы, не усложняя для себя ситуацию.
Надо побеждать так, чтобы не ввязываться в судейскую тему», – заявил украинский вратарь «Реала» во флэш-интервью после игры.
Позже Лунин сделал заявление в инстаграме.
«Пытаться воспользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским, мне кажется неправильным. Но я постараюсь стать лучше в этом.
Вчера была заслуженная победа. Вперед, «Мадрид», – написал голкипер сборной Украины.
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