Лунин после матча «Реала» сказал «мы должны побеждать без посторонней помощи». Затем украинец написал: «Неправильно пользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским»

Андрей Лунин сделал спорное заявление про помощь судей после победы «Реала».

«Мадрид» дома обыграл «Леганес» (3:2) в 29-м туре Ла Лиги . Арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес принял несколько спорных решений по ходу игры.

«Я не хочу говорить о решениях судей. Мы должны выигрывать эти матчи без посторонней помощи.

Я имею в виду, что мы должны решать исход матчей, играя хорошо, организованно, стараясь не пропускать голы, не усложняя для себя ситуацию.

Надо побеждать так, чтобы не ввязываться в судейскую тему», – заявил украинский вратарь «Реала» во флэш-интервью после игры.

Позже Лунин сделал заявление в инстаграме.

«Пытаться воспользоваться тем, что я не очень хорошо владею испанским, мне кажется неправильным. Но я постараюсь стать лучше в этом.

Вчера была заслуженная победа. Вперед, «Мадрид», – написал голкипер сборной Украины .

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