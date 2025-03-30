НХЛ. «Флорида» принимает «Монреаль», «Вашингтон» против «Баффало», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Каролина» – с «Айлендерс»
«Вашингтон» примет «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» играет с «Монреалем», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Каролина» будет противостоять «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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