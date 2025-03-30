У Соболева 0+0 в 15 матчах за «Зенит» в РПЛ

Александр Соболев по-прежнему не забивает за «Зенит» в Мир РПЛ.

Нападающий петербуржцев вышел в стартовом составе на мат 22-го тура против «Рубина » и был заменен в перерыве, не отметившись результативными действиями.

В 15 матчах за «Зенит » в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Форвард заработал две желтые карточки.

Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак » – в нем он также не отметился голевыми действиями. Его статистику можно найти здесь .