У Соболева 0+0 в 15 матчах за «Зенит» в РПЛ
Александр Соболев по-прежнему не забивает за «Зенит» в Мир РПЛ.
Нападающий петербуржцев вышел в стартовом составе на мат 22-го тура против «Рубина» и был заменен в перерыве, не отметившись результативными действиями.
В 15 матчах за «Зенит» в РПЛ у Соболева нет голов и результативных передач. Форвард заработал две желтые карточки.
Еще один матч в этом сезоне лиги Александр провел за «Спартак» – в нем он также не отметился голевыми действиями. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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