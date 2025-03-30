Глушенков о травме: «Рука нормально, вроде без перелома»

Максим Глушенков избежал перелома руки в матче с «Рубином».

Встреча 22-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита » (4:0).

В первом тайме в результате борьбы с защитником «Рубина » Алексеем Грицаенко полузащитник петербуржцев получил травму левой руки . Игрок не смог продолжить встречу, его заменили в перерыве.

«Рука нормально, вроде без перелома», – сказал Глушенков .

В августе у футболиста был перелом правой руки, из-за которого он пропустил около месяца.