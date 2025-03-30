Глушенков о травме: «Рука нормально, вроде без перелома»
Максим Глушенков избежал перелома руки в матче с «Рубином».
Встреча 22-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (4:0).
В первом тайме в результате борьбы с защитником «Рубина» Алексеем Грицаенко полузащитник петербуржцев получил травму левой руки. Игрок не смог продолжить встречу, его заменили в перерыве.
«Рука нормально, вроде без перелома», – сказал Глушенков.
В августе у футболиста был перелом правой руки, из-за которого он пропустил около месяца.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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