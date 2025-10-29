Провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию УЕФА по тяжбе с организаторами Суперлиги. Союз должен «прекратить антиконкурентное поведение»

Суд отклонил апелляцию УЕФА в рамках тяжбы с Суперлигой.

Напомним, в мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

Сегодня провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию, поданную УЕФА , Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Считается, что это дает организаторам Суперлиги право подать иск к УЕФА о возмещении ущерба на сумму в несколько миллионов евро.

На данный момент в Суперлиге остаются два клуба – «Реал» и «Барселона». При этом СМИ сообщали, что каталонцы приняли решение покинуть проект.