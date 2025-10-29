Фабио Челестини: «Мы на пределе. Надеемся, что дотянем до зимнего перерыва»

Фабио Челестини признался, что ЦСКА играет на пределе возможностей.

После 13 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 3-е место.

— Перед «Крыльями» (1:0) вы сказали, что команда играет на пределе. Есть уверенность, что этого предела хватит до зимнего перерыва?

— Надеюсь. Других вариантов нет. Мы так играем с июля. Именно поэтому говорю, что ребята проделывают невероятную работу. Даже когда мы не играем блестяще, у нас все равно 65% владения мячом, 22 удара, как в игре с «Крыльями».

Но мы на пределе — это правда. Мы прекрасно понимаем почему. Надеемся, что дотянем [до зимнего перерыва], — сказал тренер ЦСКА .