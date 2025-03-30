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  • Экс-жена Сафонова требует от вратаря «ПСЖ» 3 млн рублей – издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Анастасия подала новый иск в суд (Sport Baza)
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Экс-жена Сафонова требует от вратаря «ПСЖ» 3 млн рублей – издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Анастасия подала новый иск в суд (Sport Baza)

Экс-жена Матвея Сафонова подала новый иск и просит взыскать с него 3 млн рублей.

Напомним, что в январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил Сафонову выплачивать бывшей супруге Анастасии Казачек 1/4 своих доходов на содержание дочери, в августе Мосгорсуд утвердил данный вердикт, отклонив жалобу бывшего футболиста «Краснодара». 

Как сообщает Legalbet со ссылкой на Sport Baza, Анастасия обратилась с иском в Никулинский суд Москвы 10 марта с требованием возместить издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери.

Девушка хочет получить от 26-летнего вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России 3 миллиона рублей.

Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
светская хроника
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