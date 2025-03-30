Александр Касперович: «У нас в биатлоне абсолютно нет дисциплины. Нужно больше работать, вернуться к старой методике советских времен»

Александр Касперович заявил, что в российском биатлоне нет дисциплины.

Экс-тренер сборной России высказался об этом после масс-стартов на чемпионате страны в Ханты-Мансийске.

«Давайте сравним с Эстерсундом, Оберхофом, где летали ковры. Здесь, в Ханты-Мансийске, нормальные условия. Если мы в таких условиях не можем стрелять, тогда нам абсолютно нечего делать на международной арене. Нам нужно готовиться и нормально работать, выходить на ноль.

Нужно больше работать, вернуться к старой методике советских времен, в первую очередь наладить дисциплину. Где есть дисциплина, там есть результат, так во всех видах спорта. У нас в биатлоне абсолютно нет дисциплины.

Должна быть единая команда как мужская, так и женская. Никаких совместных команд. Также нужно вести большую селекционную работу с молодежью», – сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».

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