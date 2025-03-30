Семак о том, что «Зенит» вышел на 2-й тайм с «Рубином» с одним игроком из России: «Что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то?»

Сергей Семак не усмотрел проблемы в малом числе россиян в составе «Зенита».

Петербуржцы обыграли «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ (4:0). На второй тайм команда вышла на поле с одним игроком из России в составе – вратарем Евгением Латышонком.

– Сегодня в начале второго тайма «Зенит» вышел с 10 нерусскими полевыми игроками. Вы считаете, это нормальная тенденция для чемпионата России?

– А что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то?

– У вас есть прекрасная академия, есть воспитанники, игроки сборной России на замену.

– Мы будем рады, если наши игроки или те, которых выпускает академия, будут готовы помогать и решать те задачи, которые перед нашей команды.

– Соболев разве не позволяет решать эти задачи?

– Он сегодня вышел в старте. У нас и другие игроки, которые могут выйти. Что Соболев, что Гонду – оба сыграли по 45 минут, – сказал главный тренер «Зенита ».