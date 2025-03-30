Фанаты «Зенита» ушли с матча второй команды из-за того, что полиция на секторе запретила согласованный перфоманс, несколько человек задержали. На входе был долгий досмотр

Фанаты «Зенита» ушли с матча второй команды из-за действий полиции.

«Зенит-2» победил «Коломну» (1:0) в рамках Leon Второй лиги Б.

Фанаты «Зенита» ушли с матча на седьмой минуте. Полиция, которая выстроила очереди на входе на стадион «Смена» и тщательно всех осматривала. К началу матча толпы людей, в том числе с детьми, еще стояли за пределами арены.

Болельщики клуба из Санкт-Петербурга использовали кричалки, выражающие недовольство действиями полиции. Они сняли баннеры и ушли с трибун.

Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, главная причина ухода фанатов «Зенита» с трибуны – полиция прямо на секторе завернула согласованный перфоманс, а несколько человек были задержаны.

Фото: t.me/ultras_action