Фанаты «Зенита» ушли с матча второй команды из-за того, что полиция на секторе запретила согласованный перфоманс, несколько человек задержали. На входе был долгий досмотр
Фанаты «Зенита» ушли с матча второй команды из-за действий полиции.
«Зенит-2» победил «Коломну» (1:0) в рамках Leon Второй лиги Б.
Фанаты «Зенита» ушли с матча на седьмой минуте. Полиция, которая выстроила очереди на входе на стадион «Смена» и тщательно всех осматривала. К началу матча толпы людей, в том числе с детьми, еще стояли за пределами арены.
Болельщики клуба из Санкт-Петербурга использовали кричалки, выражающие недовольство действиями полиции. Они сняли баннеры и ушли с трибун.
Как сообщает телеграм-канал Ultras Action, главная причина ухода фанатов «Зенита» с трибуны – полиция прямо на секторе завернула согласованный перфоманс, а несколько человек были задержаны.
Фото: t.me/ultras_action
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ultras Action
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