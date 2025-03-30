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  • Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», ЦСКА сыграет с «Динамо» Минск», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» в гостях у «Северстали»
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Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», ЦСКА сыграет с «Динамо» Минск», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» в гостях у «Северстали»

«Авангард» примет «Металлург» в матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА с минским «Динамо», «Северсталь» будет противостоять «Спартаку». 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 2-0

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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