«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5
«Краснодар» сохраняет лидерство в Мир РПЛ после 22 туров.
В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. В этом туре «быки» разгромили «Факел» со счетом 5:0.
«Зенит», обыгравший «Рубин» с крупным счетом (4:0), занимает вторую строчку с 46 баллами.
На третьем месте располагается «Спартак», сыгравший вничью с «Ахматом» на выезде (0:0). У красно-белых 44 очка.
«Динамо» идет четвертым с 42 очками, ЦСКА – пятым с 41.
Замыкает топ-6 «Локомотив», набравший 40 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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