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  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5
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«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5

«Краснодар» сохраняет лидерство в Мир РПЛ после 22 туров.

В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. В этом туре «быки» разгромили «Факел» со счетом 5:0. 

«Зенит», обыгравший «Рубин» с крупным счетом (4:0), занимает вторую строчку с 46 баллами. 

На третьем месте располагается «Спартак», сыгравший вничью с «Ахматом» на выезде (0:0). У красно-белых 44 очка. 

«Динамо» идет четвертым с 42 очками, ЦСКА – пятым с 41. 

Замыкает топ-6 «Локомотив», набравший 40 очков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoЗенит
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