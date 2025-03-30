«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5

«Краснодар» сохраняет лидерство в Мир РПЛ после 22 туров.

В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. В этом туре «быки» разгромили «Факел» со счетом 5:0.

«Зенит», обыгравший «Рубин» с крупным счетом (4:0), занимает вторую строчку с 46 баллами.

На третьем месте располагается «Спартак», сыгравший вничью с «Ахматом» на выезде (0:0). У красно-белых 44 очка.

«Динамо» идет четвертым с 42 очками, ЦСКА – пятым с 41.

Замыкает топ-6 «Локомотив», набравший 40 очков.