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Овечкин забил 890-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 4 шайбы

Александр Овечкин забросил 890-ю шайбу в НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона» забил гол в матче против «Баффало» (4:6, 3-й период) на 50-й минуте.

Овечкин занимает второе место по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (890 в 1483 играх), его опережает лишь Уэйн Гретцки (894 в 1487).

В 57 матчах текущего сезона на счету Александра Овечкина 62 (37+25) очка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
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