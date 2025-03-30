«Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 30 туров Серии А, «Аталанту» – на 9, «Ювентус» – на 12, «Милан» – на 20
«Интер» сохранил отрыв от «Наполи» после 30-го тура Серии А.
В воскресенье команда Симоне Индзаги обыграла «Удинезе» (2:1), а неаполитанцы победили «Милан» (2:1).
«Интер» лидирует в таблице чемпионата Италии с 67 очками, опережая «Наполи» на 3 очка. На 3-м месте идет «Аталанта» с 58 баллами, «Болонья» замыкает четверку, набрав 53 очка. Пятым идет «Ювентус» с 55 очками. «Милан» идет девятым с 47 баллами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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