«Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 30 туров Серии А, «Аталанту» – на 9, «Ювентус» – на 12, «Милан» – на 20

«Интер» сохранил отрыв от «Наполи» после 30-го тура Серии А.

В воскресенье команда Симоне Индзаги обыграла «Удинезе» (2:1), а неаполитанцы победили «Милан» (2:1).

«Интер » лидирует в таблице чемпионата Италии с 67 очками, опережая «Наполи » на 3 очка. На 3-м месте идет «Аталанта » с 58 баллами, «Болонья » замыкает четверку, набрав 53 очка. Пятым идет «Ювентус » с 55 очками. «Милан» идет девятым с 47 баллами.