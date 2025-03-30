Глушенков травмировал левое запястье в матче с «Рубином». У хавбека «Зенита» был перелом правой руки в августе
Максим Глушенков из «Зенита» снова травмировал запястье.
Полузащитник «Зенита» получил повреждение в конце первого тайма матча 22-го тура Мир РПЛ с «Рубином» после столкновения с Алексеем Грицаенко.
Глушенков не смог продолжить игру, после травмы он ушел за пределы поля и сел на скамейку после общения с Сергеем Семаком. «Зенит» доигрывал первый тайм в меньшинстве (0:0, перерыв). В перерыве Максима заменил Матео Кассьерра.
Отметим, что в этот раз Глушенков повредил левую руку. В августе игрок получил перелом лучевой кости правой руки в матче с «Химками», из-за которого пропустил месяц.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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