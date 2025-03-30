Медведев о 100-летии «Зенита»: «Футболисты знают, за какой клуб играют, это не просто галочка в календаре. 100 лет в жизни бывает один раз, как и 18»
Александр Медведев рассказал о нагрузке на команду в преддверии 100-летия клуба.
«Все футболисты знают, за какой клуб они играют. Знают, что 100 лет – это не просто галочка в календаре. 100 лет в жизни бывает один раз, как и 18, как мы хорошо знаем. И, конечно, это и особая ответственность, но и нагрузка тоже, потому что от этого трудно отвлечься, что мы играем в юбилейный год.
Но я уверен, что оставшиеся девять матчей чемпионата и, дай бог, четыре матча кубковых, они пройдут на самом высоком уровне и с победным настроением», – сказал председатель правления «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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