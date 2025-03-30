«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне – 5:0 над «Факелом». Команда Мусаева выиграла 3 матча подряд в РПЛ с общим счетом 9:0
«Краснодар» одержал самую крупную победу в сезоне – 5:0 над «Факелом».
Команда тренера Мурада Мусаева на своем поле разгромила «Факел» в рамках 22-го тура Мир РПЛ.
Ранее у «быков» были две победы со счетом 4:0 – над «Химками» и «Оренбургом».
«Краснодар» выиграл три матча подряд в Премьер-лиге с общим счетом 9:0. Ранее были обыграны «Пари НН» (3:0) и «Ростов» (1:0).
Краснодарцы набрали 49 очков и лидируют в таблице. 5 апреля – домашний матч с «Акроном».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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