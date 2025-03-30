❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл «разделку» на 10 км классикой, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й
Большунов выиграл гонку на 10 км классикой в финале Кубка России.
Лыжная гонка прошла 30 марта.
ФосАгро Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
8-й этап (финал)
Апатиты
Мужчины
10 км, классический стиль, раздельный старт
1. Александр Большунов – 22.38,6
2. Савелий Коростелев – 13,5
3. Сергей Ардашев – 23,5
4. Илья Порошкин – 30,7
5. Кирилл Кочегаров – 39,9
6. Илья Семиков – 42,8
7. Алексей Виценко – 44,5
8. Евгений Семяшкин – 46,4
9. Никита Родионов – 51,0
10. Егор Митрошин – 52,8
11. Александр Бакуров – 53,1
12. Иван Якимушкин – 56,1
13. Константин Тиунов – 56,9
14. Павел Соловьев – 1.02,4
15. Антон Тимашов – 1.06,4
Полные результаты – на сайте ФЛГР.
Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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