  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл «разделку» на 10 км классикой, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й
14

❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл «разделку» на 10 км классикой, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й

Большунов выиграл гонку на 10 км классикой в финале Кубка России.

Лыжная гонка прошла 30 марта.

ФосАгро Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

8-й этап (финал)

Апатиты

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Александр Большунов – 22.38,6

2. Савелий Коростелев – 13,5

3. Сергей Ардашев – 23,5

4. Илья Порошкин – 30,7

5. Кирилл Кочегаров – 39,9

6. Илья Семиков – 42,8

7. Алексей Виценко – 44,5

8. Евгений Семяшкин – 46,4

9. Никита Родионов – 51,0

10. Егор Митрошин – 52,8

11. Александр Бакуров – 53,1

12. Иван Якимушкин – 56,1

13. Константин Тиунов – 56,9

14. Павел Соловьев – 1.02,4

15. Антон Тимашов – 1.06,4

Полные результаты – на сайте ФЛГР.

Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок России
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
гонка 10 км
logoДенис Спицов
logoАлександр Терентьев
logoАндрей Собакарев
logoСавелий Коростелев
logoСергей Устюгов
Илья Порошкин
logoАндрей Мельниченко
logoИван Якимушкин
logoИлья Семиков
logoАнтон Тимашов
logoСергей Ардашев
logoАртем Мальцев
Владислав Осипов
logoАлександр Большунов
logoДенис Филимонов
Константин Тиунов
logoАндрей Ларьков
logoПавел Соловьев
Александр Бакуров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Федерация альпинизма России о возможном переходе Прохоровой в Армению: «Пока нет информации на эту тему»
15 минут назад
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева выиграла классическую «разделку» на 10 км, Кулешова – 2-я, Непряева – 3-я
40сегодня, 08:56
Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова может начать выступать за Армению (Metaratings)
25сегодня, 08:09
Фристайл. Чемпионат мира. Рууд, Хорисима, Регез, Смит, Лаффон, Гремо одержали победы
вчера, 12:27
Сноуборд. Чемпионат мира. Ледецка, Хлоя Ким, Фишналлер, Замфиров, Садовски-Синнотт, Мики и Мурасэ одержали победы
вчера, 16:22
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командный турнир, Германия – 2-я, Словения – 3-я, Норвегия – 6-я
2вчера, 16:15
Лыжи. Чемпионат Норвегии. Ниенге и Хайди Венг победили в марафонах классикой, Крюгер – 3-й, Фоснес – 5-я, Йенссен – 8-й, Иверсен – 10-й
16вчера, 15:19
Юрий Бородавко: «Устюгов – один из наших величайших и самых талантливых лыжников»
2вчера, 14:06
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Большунов выиграл коньковую «разделку» на 3 км, Коростелев – 2-й, Устюгов – 3-й
47вчера, 10:17
❄️ Лыжи. Финал Кубка России. Терентьева победила в коньковой «разделке» на 3 км, Непряева – 2-я, Канева – 3-я
24вчера, 08:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Скорее всего, это дальний прицел на подготовку к Олимпиаде». Васильев о форме и тренировках Большунова
1023 марта, 19:49
Клэбо и Йоэнсуу победили в спринтерских зачетах Кубка мира по лыжным гонкам
123 марта, 15:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Большунов – 3-й
16 марта, 17:11
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Непряева вышла в лидеры, Смирнова – 2-я, Маслакова – 3-я
716 марта, 15:45
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39