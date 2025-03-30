«Зенит» с одним игроком из России в составе вышел на 2-й тайм с «Рубином» – вратарем Латышонком

«Зенит» вышел на 2-й тайм с «Рубином» с одним игроком из России в составе.

В перерыве Александра Соболева заменил Лусиано Гонду, Максим Глушенков не смог продолжить встречу из-за травмы, вместо него вышел Матео Кассьерра.

Таким образом, во второй половине встречи в составе петербуржцев на поле лишь один россиянин – вратарь Евгений Латышонок.

Отметим, что российское гражданство также имеет Дуглас Сантос – бразилец сейчас на поле (1:0, второй тайм). Также легионером не считается Нуралы Алип из Казахстана, вышедший на замену в первом тайме.