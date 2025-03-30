«Барселона» не проигрывает 20 матчей подряд: 17 побед, 3 ничьих. Дальше – «Атлетико», обыгравший каталонцев последним
«Барселона» продлила серию без поражений до 20 матчей.
Команда Ханси Флика обыграла «Жирону» (4:1) в матче 29-го тура Ла Лиги.
В последний раз каталонцы проигрывали «Атлетико» – это произошло 21 декабря 2024 года. С тех пор – 17 побед и 3 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов.
2 апреля «блауграна» сыграет в гостях с «Атлетико» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании (первая игра – 4:4).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости