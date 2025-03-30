«Барселона» не проигрывает 20 матчей подряд: 17 побед, 3 ничьих. Дальше – «Атлетико», обыгравший каталонцев последним

«Барселона» продлила серию без поражений до 20 матчей.

Команда Ханси Флика обыграла «Жирону» (4:1) в матче 29-го тура Ла Лиги .

В последний раз каталонцы проигрывали «Атлетико » – это произошло 21 декабря 2024 года. С тех пор – 17 побед и 3 ничьих в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов.

2 апреля «блауграна» сыграет в гостях с «Атлетико» в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании (первая игра – 4:4).