«Барса» лидирует в Ла Лиге с 66 очками после 29 туров. «Реал» отстает на 3 балла, «Атлетико» – на 9
«Барселона» осталась лидером Ла Лиги по итогам 29-го тура.
После разгромной победы над «Жироной» (4:1) команда Ханси Флика вновь вышла на чистое первое место в таблице, набрав 66 очков.
На втором месте в таблице идет «Реал» с 63 очками. Третью строчку занимает «Атлетико», на счету которого 57 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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