«Барса» лидирует в Ла Лиге с 66 очками после 29 туров. «Реал» отстает на 3 балла, «Атлетико» – на 9

«Барселона» осталась лидером Ла Лиги по итогам 29-го тура.

После разгромной победы над «Жироной» (4:1) команда Ханси Флика вновь вышла на чистое первое место в таблице, набрав 66 очков.

На втором месте в таблице идет «Реал » с 63 очками. Третью строчку занимает «Атлетико », на счету которого 57 очков.