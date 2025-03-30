  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Значит, так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к родителям»
103

Фетисов о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Значит, так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к родителям»

Вячеслав Фетисов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

12-я ракетка мира Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. По словам теннисистки, она «гордится» тем, что теперь будет играть «за свою новую родину».

«Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДарья Касаткина
logoWTA
Государственная дума
logoВячеслав Фетисов
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Касаткина еще захочет вернуться в Россию, потому что у нас истинно демократическая страна в отличие от многих других, в которых от демократии ничего не осталось»
202вчера, 17:31
Костю Цзю о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Даже не представляю, какие привилегии она получит. Там очень большие налоги»
36вчера, 17:19
«Низко рассуждать категориями, что Касаткина – предатель». Губерниев – о смене гражданства 12-й ракетки мира
51вчера, 14:15
Камельзон о смене гражданства Касаткиной: «Она уже давно не россиянка»
38вчера, 12:23
Дмитрий Свищев: «Россия ничего не потеряет с уходом Касаткиной»
22вчера, 11:40
Главные новости
Замглавы администрации Архангельской области Ананьев умер во время хоккейного матча
130 минут назад
Вратарь «Металлурга» Набоков остался в запасе на 3-й матч серии с «Авангардом»
сегодня, 11:15
Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», ЦСКА сыграет с «Динамо» Минск», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» в гостях у «Северстали»
147сегодня, 11:01Live
«Куньлунь» продолжит выступать в Мытищах в сезоне-2025/26
10сегодня, 10:58
Владимир Крикунов: «СКА играл не хуже «Динамо», но команде не хватает ярости в атаке»
2сегодня, 10:15
Драйзайтль установил рекорд НХЛ по голам в овертаймах за сезон
4сегодня, 09:41
Дмитрий Васильев: «Катастрофы не будет в случае отставки Ротенберга. Он проанализирует все и может вернуться в какую-то другую команду или снова в СКА. Почему нет?»
20сегодня, 08:55
У Гусева 9 (5+4) очков в 8 матчах против СКА в сезоне. Только в одной игре форвард «Динамо» не совершил результативных действий
9сегодня, 08:45
СКА начал плей-офф с двух поражений впервые с 2019 года. Тогда выиграли серию у «Спартака» (4-2)
11сегодня, 08:25
НХЛ. «Флорида» примет «Монреаль», «Вашингтон» против «Баффало», «Питтсбург» сыграет с «Оттавой», «Каролина» – с «Айлендерс»
9сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов: «КХЛ получила независимость от внешних факторов, лигой руководят профессионалы. Это ведет к тому к тому, что появятся новые чемпионы»
15 минут назад
Гусев поучаствовал в трех победных голах «Динамо» в ворота СКА в сезоне – 2 шайбы и ассист
10 минут назад
Сотрудник «Спартака» погиб в ДТП по пути на игру плей‑офф КХЛ с «Северсталью»
114 минут назад
«Амур» рассматривает вариант с назначением тренера из Северной Америки
18 минут назад
Губернатор Ханты‑Мансийского автономного округа: «Есть большая задача по возвращению «Югры» в КХЛ. Работаем над поиском внебюджетных денег»
123 минуты назад
Воробьев о 3-м матче с минским «Динамо»: «ЦСКА надо выигрывать. Ребята знают, что делать, во 2-й игре они уже все правильно сделали, кроме реализации»
243 минуты назад
Мичков – второй новичок «Филадельфии» за последние 30 лет, дважды набиравший очки в пяти матчах подряд за сезон
сегодня, 11:55
Евгений Артюхин: «Авангард» посильнее «Металлурга» сейчас. Но счет 0-2 не критичен, такие камбэки уже были. В этой серии будет еще минимум 3 игры»
сегодня, 09:15
Мичков – 4-й новичок в истории «Филадельфии» (и 1-й за последние 40 лет) с дублями в 2 играх подряд
2сегодня, 07:15
Рантанен набрал 11 очков в 11 играх за «Даллас». Он в 6-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки 50 ассистов за сезон
12сегодня, 05:55