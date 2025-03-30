Фетисов о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Значит, так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к родителям»

Вячеслав Фетисов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

12-я ракетка мира Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. По словам теннисистки, она «гордится» тем, что теперь будет играть «за свою новую родину».

«Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.