Фетисов о том, что Касаткина теперь представляет Австралию: «Значит, так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к родителям»
Вячеслав Фетисов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.
12-я ракетка мира Касаткина объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. По словам теннисистки, она «гордится» тем, что теперь будет играть «за свою новую родину».
«Касаткина – уже не российская спортсменка. Думаю, в дальнейшем подобные решения можно ожидать и от других спортсменов. Значит, Касаткину так воспитали родители, что для нее поиграть в теннис – это найти новую родину. Претензии не к ней, а к ее родителям. Печально все это», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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