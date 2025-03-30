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НБА. «Кливленд» принимает «Клипперс», «Финикс» сразится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Лидер Восточной конференции «Кливленд» принимает на своей арене «Клипперс». «Финикс», который борется за попадание в плей-ин, сразится дома с «Хьюстоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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