НБА. «Кливленд» принимает «Клипперс», «Финикс» сразится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Лидер Восточной конференции «Кливленд » принимает на своей арене «Клипперс ». «Финикс », который борется за попадание в плей-ин, сразится дома с «Хьюстоном ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.