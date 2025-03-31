Овечкин набрал 63 очка в сезоне. Капитан «Вашингтона» забил и сделал 2 передачи в матче с «Баффало»

Александр Овечкин набрал 63 очка в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » забил гол, а также ассистировал Джейкобу Чикрану и Пьеру-Люку Дюбуа в матче против «Баффало» (5:7, 3-й период).

Теперь на счету Александра Овечкина 63 (37+26) балла в 57 играх сезона НХЛ .