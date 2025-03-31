Овечкин набрал 63 очка в сезоне. Капитан «Вашингтона» забил и сделал 2 передачи в матче с «Баффало»
Александр Овечкин набрал 63 очка в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» забил гол, а также ассистировал Джейкобу Чикрану и Пьеру-Люку Дюбуа в матче против «Баффало» (5:7, 3-й период).
Теперь на счету Александра Овечкина 63 (37+26) балла в 57 играх сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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