Илья Авербух: «Выступления Медведевой и Загитовой в лучшей форме интереснее и сильнее, чем у лидера на ЧМ в Бостоне»

Авербух считает, что выступления Медведевой и Загитовой были сильнее, чем у Лью.

Американская фигуристка Алиса Лью победила на чемпионате мира 2025 года в Бостоне.

«В женском одиночном катании, несмотря на очень эмоциональное, действительно яркое выступление американской фигуристки, показавшей лучший результат, ощущение, что с таким прокатом можно было выиграть лет десять назад, меня не покидало.

Абсолютно уверен, что при участии наших девочек и нашего лидера Аделии Петросян рассчитывать на победу американки было бы просто невозможно. При чистом, может, даже с одной ошибкой выступлении Аделии.

Фигуристки не показывали вообще никакого запредельного контента. Максимум, чем нас радовали, это переносили какую‑то часть контента во вторую половину программы. Уверен, что выступления 2018 года в своей лучшей форме Алины Загитовой и выступление в 2017 году Жени Медведевой гораздо интереснее, лучше и сильнее по контенту, нежели показал сейчас лидер женского одиночного катания.

Конечно, не говорю о том, что показывали наши девочки на Олимпиаде в Пекине. Сравниваю программы с тройными прыжками против программ с тройными прыжками. Конечно, сравнивать то, что делали Аня Щербакова, Саша Трусова и Камила Валиева, просто нельзя. Хотя с той Олимпиады прошло уже три года, — сказал Авербух.