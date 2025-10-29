Пакета опроверг желание покинуть «Вест Хэм» в январе. Летом клуб отказался продать хавбека «Астон Вилле»
Лукас Пакета опроверг информацию о том, что он хочет покинуть «Вест Хэм» зимой.
26-летний хавбек намекнул об этом в одной из соцсетей, опубликовав смайлик касательно материала газеты The Times, которая ранее сообщила о желании бразильца сменить клуб в январе.
В августе Пакета был готов перейти в «Астон Виллу», но за несколько дней до закрытия трансферного окна «молотки» отказались его продать.
Контракт полузащитника с «Вест Хэмом» рассчитан до июня 2027 года. В 9 матчах текущего сезона АПЛ на счету игрока 2 гола.
После 9 туров лондонцы находятся в зоне вылета таблицы Премьер-лиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости