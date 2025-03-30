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Единая лига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за первое место и другие матчи

Сегодня, 30 марта, в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ пройдут три матча.

В Санкт-Петербурге встретятся лидеры чемпионата: «Зенит» и ЦСКА. «Уралмаш» примет «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 34-5, Зенит – 34-5, УНИКС – 34-7, Локомотив-Кубань – 29-11, Уралмаш – 21-18, Пари Нижний Новгород – 17-23, Парма – 17-23, Автодор – 16-24, МБА-МАИ – 13-26, Енисей – 13-27, Самара – 8-32, Астана – 2-37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoЗенит
logoУралмаш
logoЦСКА
logoЕнисей
logoМБА-МАИ
logoАстана
logoЕдиная лига ВТБ
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