Единая лига. «Зенит» и ЦСКА сыграют за первое место и другие матчи
Сегодня, 30 марта, в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ пройдут три матча.
В Санкт-Петербурге встретятся лидеры чемпионата: «Зенит» и ЦСКА. «Уралмаш» примет «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 34-5, Зенит – 34-5, УНИКС – 34-7, Локомотив-Кубань – 29-11, Уралмаш – 21-18, Пари Нижний Новгород – 17-23, Парма – 17-23, Автодор – 16-24, МБА-МАИ – 13-26, Енисей – 13-27, Самара – 8-32, Астана – 2-37.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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