У Чалова ассист на победный гол ПАОК: он прокинул пяткой мяч себе на ход. Федор сделал 6+5 за клуб в сезоне
Российский нападающий появился на поле на 58-й минуте и отдал ассист на 85-й: во время контратаки ПАОК он пяткой прокинул мяч между ног сопернику, продвинулся к воротам и отдал Димитрису Пелкасу, забившему решающий гол.
Так ПАОК завершил камбэк со счета 0:2 и выиграл 3:2.
Чалов провел 36 матчей за ПАОК в сезоне-2024/25, в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов. Ранее гол Федора признавали лучшим в туре Суперлиги Греции – тогда забил пяткой в ворота «Ламии» (7:0).
ПАОК Чалова и Оздоева остался на 4-м месте в Суперлиге Греции, но сократил отставание от АЕК до 4 очков, афиняне идут вторыми.
Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе 6 апреля в 19:30 мск.
Смотрите, как ПАОК совершил этот камбэк: вот полный матч с комментарием Артема Терентьева
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