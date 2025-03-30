  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Чалова ассист на победный гол ПАОК: он прокинул пяткой мяч себе на ход. Федор сделал 6+5 за клуб в сезоне
Видео
10

У Чалова ассист на победный гол ПАОК: он прокинул пяткой мяч себе на ход. Федор сделал 6+5 за клуб в сезоне

Федор Чалов помог ПАОК обыграть АЕК в 1-м туре плей-офф Суперлиги Греции (3:2).

Российский нападающий появился на поле на 58-й минуте и отдал ассист на 85-й: во время контратаки ПАОК он пяткой прокинул мяч между ног сопернику, продвинулся к воротам и отдал Димитрису Пелкасу, забившему решающий гол.

Так ПАОК завершил камбэк со счета 0:2 и выиграл 3:2.

Чалов провел 36 матчей за ПАОК в сезоне-2024/25, в которых забил шесть голов и отдал пять ассистов. Ранее гол Федора признавали лучшим в туре Суперлиги Греции – тогда забил пяткой в ворота «Ламии» (7:0).

ПАОК Чалова и Оздоева остался на 4-м месте в Суперлиге Греции, но сократил отставание от АЕК до 4 очков, афиняне идут вторыми.

Следующий матч ПАОК проведет дома с лидирующим «Олимпиакосом», смотрите игру в прямом эфире на Спортсе 6 апреля в 19:30 мск.

Смотрите, как ПАОК совершил этот камбэк: вот полный матч с комментарием Артема Терентьева

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoФедор Чалов
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
logoПАОК
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лукаку забил 400-й гол в карьере – в матче с «Миланом»
98 минут назад
Семак о том, что «Зенит» вышел на 2-й тайм с «Рубином» с одним игроком из России: «Что в этом плохого? Мы нарушаем правила какие-то?»
2419 минут назад
Семак о травмах Нино и Глушенкова: «Сложно что-то сказать, более точная информация – завтра-послезавтра. Максим уже в перерыве понял, что не сможет играть»
1238 минут назад
«Наполи» – «Милан». 2:0 – Политано забил на 2-й минуте, Лукаку – на 19-й! Онлайн-трансляция
1538 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барса» разгромила «Жирону», «Бетис» против «Севильи», «Атлетик» и «Осасуна» не забили
46247 минут назадLive
Школьный диктант, о котором вы мечтали в детстве: «Тоттенхем» или «Тоттенхэм», «Порту» или «Порто»?
48 минут назадСпецпроект
Глушенков о травме: «Рука нормально, вроде без перелома»
1848 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Наполи», «Интер» обыграл «Удинезе», «Аталанта» уступила «Фиорентине»
66сегодня, 18:45Live
«Ман Сити» сыграет с «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка Англии, «Астон Вилла» – с «Кристал Пэлас»
10сегодня, 18:42
«Краснодар» лидирует в РПЛ с 49 очками после 22 туров. «Зенит» отстает на 3 балла, «Спартак» – на 5
54сегодня, 18:34
Ко всем новостям
Последние новости
Индзаги о 2:1 с «Удинезе»: «Все говорят о последних 20 минутах, но говорите и о потрясающем 1-м тайме «Интера». Удаление было справедливым, я разозлился из-за фола на Корреа»
4 минуты назад
У Кассьерры 8 очков за игру с «Рубином»: форвард «Зенита» сделал 1+1 за 2 минуты. У Луиса Энрике – 10 благодаря двум ассистам
118 минут назадФэнтези
Фанаты освистали АЕК после матча с ПАОК. Афиняне вели 2:0 и проиграли 2:3, у Чалова ассист на победный гол
25 минут назадВидео
Садулаев интересен двум клубам из середины таблицы Лиги 1 («СЭ»)
525 минут назад
Андрей Мостовой о 0+0 Соболева: «Тяжелый период, немножко не фартит. Саше терпения, были у него моменты, забил бы – все было бы по‑другому»
939 минут назад
Индзаги удалили в концовке матча с «Удинезе». Тренер «Интера» получил красную за выход на поле и споры с арбитром
49 минут назад
Пеп о выходе «Сити» в 1/2 Кубка Англии: «Мы семь раз подряд в полуфинале – извините, но это выдающееся достижение! Бернарду, Гюндоган, де Брюйне – все сыграли великолепно»
358 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Ланс», «Гавр» Кузяева обыграл «Нант»
44сегодня, 18:45Live
Ассист Чалова принес ПАОК волевую победу над АЕК – 3:2. Клуб из Салоник уступал 0:2 к 57-й минуте, Оздоев провел полный матч
1сегодня, 18:38Видео
36-летний Левандовски о дубле «Жироне»: «Многие говорят о моем возрасте, но я продолжаю работать как прежде. Хочу играть еще несколько лет на высшем уровне»
16сегодня, 18:13